Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca, Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verildiğini bildirdi

Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verildiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verildiğini belirtti.

Koca, Rusya'nın Kovid-19 aşısı Sputnik V'ye ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun, yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdiğini bildiren Koca, "İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ