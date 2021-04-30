Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca, Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verildiğini bildirdi
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Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca, Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verildiğini bildirdi

Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca, Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verildiğini bildirdi
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verildiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verildiğini belirtti.

Koca, Rusya'nın Kovid-19 aşısı Sputnik V'ye ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun, yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdiğini bildiren Koca, "İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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