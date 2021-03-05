Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca, Seyrantepe Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu
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Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca, Seyrantepe Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu

05.03.2021 19:13 | Son Güncelleme: 05.03.2021 19:16
Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca, Seyrantepe Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu

Edinilen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı tamamlanan Seyrantepe Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı tamamlanan Seyrantepe Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yapım çalışmaları sona eren 702 yataklı hastanede hazırlıkları yerinde incelediklerini belirerek, "Mart ayı içinde hasta kabulüne başlıyoruz. Yakında açılışını yapacağız. Güçlü sağlık altyapımız en büyük güvencemiz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraf da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

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