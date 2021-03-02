Son dakika: Bakan Koca, İllere Göre Risk Durumu haritasını paylaştı
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Son dakika: Bakan Koca, İllere Göre Risk Durumu haritasını paylaştı

02.03.2021 22:27 | Son Güncelleme: 02.03.2021 22:42
Son dakika: Bakan Koca, İllere Göre Risk Durumu haritasını paylaştı

Edinilen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İllere Göre Risk Durumunu paylaşarak, "Mavi illerimiz de durumlarını korumalı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İllere Göre Risk Durumunu paylaşarak, "Mavi illerimiz de durumlarını korumalı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'İllere Göre Risk Durumunu' paylaştı. Bakan Koca, "Haritamızın tamamının mavi olması için çalışacağız. Bunu sağlayacak olan en önemli gayretimiz tedbirlere tam uyum. Sarı, turuncu ve kırmızı iller de mavi olana kadar tedbirli olmalıyız. Mavi illerimiz de durumlarını korumalı" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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