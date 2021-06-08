Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca, öğretim üyeleri ve üniversite personelinin aşılanmasına yarın başlanacağını bildirdi
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Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca, öğretim üyeleri ve üniversite personelinin aşılanmasına yarın başlanacağını bildirdi

Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca, öğretim üyeleri ve üniversite personelinin aşılanmasına yarın başlanacağını bildirdi
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretim üyeleri ve üniversite personelinin Kovid-19 aşılamalarının yarın başlayacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretim üyeleri ve üniversite personelinin Kovid-19 aşılamalarının yarın başlayacağını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin eylülde yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

Sağlık Bakanı Koca, öğretim üyelerinin ve üniversite personelinin Kovid-19 aşılarının yarından itibaren yapılacağını duyurdu.
Sağlık Bakanı Koca, öğretim üyelerinin ve üniversite personelinin Kovid-19 aşılarının yarından itibaren yapılacağını duyurdu.
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
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