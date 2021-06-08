Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca, öğretim üyeleri ve üniversite personelinin aşılanmasına yarın başlanacağını bildirdi

Edinilen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretim üyeleri ve üniversite personelinin Kovid-19 aşılamalarının yarın başlayacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretim üyeleri ve üniversite personelinin Kovid-19 aşılamalarının yarın başlayacağını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin eylülde yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan