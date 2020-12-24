Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca: "Nisan ortasındaki ilk döneminde 8 bin 500 civarında olan günlük vefat sayılarının şu an yüzde 70 artışla 14 binlere ulaştığını...
24.12.2020 19:35 | Son Güncelleme: 24.12.2020 19:39
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: "Nisan ortasındaki ilk döneminde 8 bin 500 civarında olan günlük vefat sayılarının şu an yüzde 70 artışla 14 binlere ulaştığını görüyoruz.
Sağlık Bakanı Koca: "Nisan ortasındaki ilk döneminde 8 bin 500 civarında olan günlük vefat sayılarının şu an yüzde 70 artışla 14 binlere ulaştığını görüyoruz. Son günlerde İngiltere gibi ülkeler kontrolsüz vaka artışlarını virüsün mutasyonuna bağlayarak açıklamaya çalışmaktadır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı