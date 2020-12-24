Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca: "Nisan ortasındaki ilk döneminde 8 bin 500 civarında olan günlük vefat sayılarının şu an yüzde 70 artışla 14 binlere ulaştığını...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: "Nisan ortasındaki ilk döneminde 8 bin 500 civarında olan günlük vefat sayılarının şu an yüzde 70 artışla 14 binlere ulaştığını görüyoruz.