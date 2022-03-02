Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca: "Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda maskeleri kullanmaya devam ediyoruz" - Haberler

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Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca: "Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda maskeleri kullanmaya devam ediyoruz"

AA, Fatih Erdoğan - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca: "Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz."

Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca: Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda maskeleri kullanmaya devam ediyoruz

Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca: Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda maskeleri kullanmaya devam ediyoruz

Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca: Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda maskeleri kullanmaya devam ediyoruz

AA / Fatih Erdoğan - Güncel

Fahrettin Koca, Bilim Kurulu, Koronavirüs, Güncel, Haberler

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