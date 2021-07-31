Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca, Mersin'de yangınlardan etkilenen 132 kişinin tedavisinin tamamlandığını açıkladı
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Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca, Mersin'de yangınlardan etkilenen 132 kişinin tedavisinin tamamlandığını açıkladı

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca, Mersin'de yangınlardan etkilenen 132 kişinin tedavisinin tamamlandığını açıkladı
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin'in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde meydana gelen yangınlardan etkilenen 132 kişinin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin'in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde meydana gelen yangınlardan etkilenen 132 kişinin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Mersin'in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde meydana gelen yangınlardan etkilenen 132 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Silifke ve Aydıncık halkına, tüm ülkemize, sağlık çalışanlarımız adına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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