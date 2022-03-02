Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca: "Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, gerektiğinde takmak üzere yanımızda taşıyoruz.
AA, Ahmet Sertan Usul - Güncel
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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca: "Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, gerektiğinde takmak üzere yanımızda taşıyoruz.
Sağlık Bakanı Koca: "Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, gerektiğinde takmak üzere yanımızda taşıyoruz. Büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlarla beraberken vazgeçilmez olmalı."
AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel