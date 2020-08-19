Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Vaka sayıları bir süredir yükselişte, son 1,5 ayın en yüksek hasta... Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Vaka sayıları bir süredir yükselişte, son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık."

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Vaka sayıları bir süredir yükselişte, son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık." Kaynak: AA