Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Vaka sayıları bir süredir yükselişte, son 1,5 ayın en yüksek hasta...
Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Vaka sayıları bir süredir yükselişte, son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık."
19.08.2020 20:17 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:17
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Vaka sayıları bir süredir yükselişte, son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık."
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Kaynak: AA