Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Şu ana kadar hastalığı ikinci kez geçiren kişileri görmedik ama bu... Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Şu ana kadar hastalığı ikinci kez geçiren kişileri görmedik ama bu olmayacağı anlamına gelmez."

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Şu ana kadar hastalığı ikinci kez geçiren kişileri görmedik ama bu olmayacağı anlamına gelmez." Kaynak: AA