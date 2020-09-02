Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Şu ana kadar hastalığı ikinci kez geçiren kişileri görmedik ama bu...
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Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Şu ana kadar hastalığı ikinci kez geçiren kişileri görmedik ama bu...

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Şu ana kadar hastalığı ikinci kez geçiren kişileri görmedik ama bu olmayacağı anlamına gelmez."

Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca:
02.09.2020 20:49 | Son Güncelleme: 02.09.2020 20:49

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Şu ana kadar hastalığı ikinci kez geçiren kişileri görmedik ama bu olmayacağı anlamına gelmez."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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