Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Şu ana kadar hastalığı ikinci kez geçiren kişileri görmedik ama bu...
Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Şu ana kadar hastalığı ikinci kez geçiren kişileri görmedik ama bu olmayacağı anlamına gelmez."
02.09.2020 20:49 | Son Güncelleme: 02.09.2020 20:49
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Şu ana kadar hastalığı ikinci kez geçiren kişileri görmedik ama bu olmayacağı anlamına gelmez."
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Kaynak: AA