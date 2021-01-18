Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19 aşılaması) 90 yaş üzeri vatandaşlarımız için de program yarın başlıyor"
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Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19 aşılaması) 90 yaş üzeri vatandaşlarımız için de program yarın başlıyor"

18.01.2021 22:53 | Son Güncelleme: 18.01.2021 22:58

Son dakika haberleri... -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "(Kovid-19 aşılaması) 90 yaş üzeri vatandaşlarımız için de program yarın başlıyor.

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "(Kovid-19 aşılaması) 90 yaş üzeri vatandaşlarımız için de program yarın başlıyor."

Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca: '(Kovid-19 aşılaması) 90 yaş üzeri vatandaşlarımız için de program yarın başlıyor'
Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca: '(Kovid-19 aşılaması) 90 yaş üzeri vatandaşlarımız için de program yarın başlıyor'
Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca: '(Kovid-19 aşılaması) 90 yaş üzeri vatandaşlarımız için de program yarın başlıyor'
Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca: '(Kovid-19 aşılaması) 90 yaş üzeri vatandaşlarımız için de program yarın başlıyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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