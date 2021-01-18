Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19 aşılaması) 90 yaş üzeri vatandaşlarımız için de program yarın başlıyor"
18.01.2021 22:53 | Son Güncelleme: 18.01.2021 22:58
Son dakika haberleri... -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "(Kovid-19 aşılaması) 90 yaş üzeri vatandaşlarımız için de program yarın başlıyor.
-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "(Kovid-19 aşılaması) 90 yaş üzeri vatandaşlarımız için de program yarın başlıyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı