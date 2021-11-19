Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, Keçiören'de bir binada gerçekleşen patlamada ağır yaralanan 2 çocuktan birinin vefat ettiğini bildirdi. - Haberler
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Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, Keçiören'de bir binada gerçekleşen patlamada ağır yaralanan 2 çocuktan birinin vefat ettiğini bildirdi.

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, Keçiören'de bir binada gerçekleşen patlamada ağır yaralanan 2 çocuktan birinin vefat ettiğini bildirdi.

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Koca, Keçiören'de bir binada gerçekleşen patlamada ağır yaralanan 2 çocuktan birinin vefat ettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, Keçiören'de bir binada gerçekleşen patlamada ağır yaralanan 2 çocuktan birinin vefat ettiğini bildirdi.

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri

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