Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, Keçiören'de bir binada gerçekleşen patlamada ağır yaralanan 2 çocuktan birinin vefat ettiğini bildirdi.
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Koca, Keçiören'de bir binada gerçekleşen patlamada ağır yaralanan 2 çocuktan birinin vefat ettiğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, Keçiören'de bir binada gerçekleşen patlamada ağır yaralanan 2 çocuktan birinin vefat ettiğini bildirdi.
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri
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