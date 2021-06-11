Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, kargo çalışanları ve kuryelerin yarından itibaren aşılanacağını açıkladı
Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kargo çalışanları ile kuryelerin yarından itibaren Kovid-19 aşısı olabileceğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kargo çalışanları ile kuryelerin yarından itibaren Kovid-19 aşısı olabileceğini bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş