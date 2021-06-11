Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, kargo çalışanları ve kuryelerin yarından itibaren aşılanacağını açıkladı
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Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, kargo çalışanları ve kuryelerin yarından itibaren aşılanacağını açıkladı

Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, kargo çalışanları ve kuryelerin yarından itibaren aşılanacağını açıkladı
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kargo çalışanları ile kuryelerin yarından itibaren Kovid-19 aşısı olabileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kargo çalışanları ile kuryelerin yarından itibaren Kovid-19 aşısı olabileceğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

Son Dakika! Bakan Koca: Kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz, artık iyice hızlandık
Son Dakika! Bakan Koca: Kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz, artık iyice hızlandık
Ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının aşılanmasına yarın başlanacak
Ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının aşılanmasına yarın başlanacak
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