Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca, kanserle mücadelede erken tanının önemine dikkati çekti
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Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca, kanserle mücadelede erken tanının önemine dikkati çekti

04.02.2021 21:27 | Son Güncelleme: 04.02.2021 21:30
Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca, kanserle mücadelede erken tanının önemine dikkati çekti

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kanser sevdiklerimizi elimizden almaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kanser sevdiklerimizi elimizden almaya devam ediyor. Kanserle mücadelede erken tanı hayat kurtarır." ifadelerini kullandı.

Koca, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mücadelelerinin merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olsa da tüm hastalıkların varlığını sürdürdüğüne işaret etti.

Bakan Koca, "Kanser sevdiklerimizi elimizden almaya devam ediyor. Kanserle mücadelede erken tanı hayat kurtarır." uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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