Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca: "İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika için bir kısıtlama söz konusu oldu.

Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika için bir kısıtlama söz konusu oldu.