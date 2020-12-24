Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca: "İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika için bir kısıtlama söz konusu oldu.
24.12.2020 20:00 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:04
Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika için bir kısıtlama söz konusu oldu.
Sağlık Bakanı Koca: "İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika için bir kısıtlama söz konusu oldu. Şu an yeni bir kısıtlamayı düşünmüyoruz ama ülkelerle ilgili farklı bir şey gündeme gelirse her an bu kısıtlamalar tekrar yapılabilir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı