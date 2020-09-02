Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca: "(HES kodu uygulaması) Kitle ulaşım araçlarından sonra, birçok sosyal mekana...
Son dakika gündem haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "(HES kodu uygulaması) Kitle ulaşım araçlarından sonra, birçok sosyal mekana girişte de uygulanmak üzere yaygınlaştırılacaktır.
02.09.2020 20:19 | Son Güncelleme: 02.09.2020 20:22
Sağlık Bakanı Koca: "(HES kodu uygulaması) Kitle ulaşım araçlarından sonra, birçok sosyal mekana girişte de uygulanmak üzere yaygınlaştırılacaktır."
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Kaynak: AA