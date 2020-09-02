Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca: "(HES kodu uygulaması) Kitle ulaşım araçlarından sonra, birçok sosyal mekana... Son dakika gündem haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "(HES kodu uygulaması) Kitle ulaşım araçlarından sonra, birçok sosyal mekana girişte de uygulanmak üzere yaygınlaştırılacaktır.

Sağlık Bakanı Koca: "(HES kodu uygulaması) Kitle ulaşım araçlarından sonra, birçok sosyal mekana girişte de uygulanmak üzere yaygınlaştırılacaktır." Kaynak: AA