Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca: "Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın"
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Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca: "Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın"

05.11.2020 19:05 | Son Güncelleme: 05.11.2020 19:08
Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca:

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin.

Sağlık Bakanı Koca: "Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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