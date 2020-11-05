Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca: "Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın"

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin.