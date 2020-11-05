Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca: "Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın"
05.11.2020 19:05 | Son Güncelleme: 05.11.2020 19:08
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin.
Sağlık Bakanı Koca: "Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım