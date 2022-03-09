Son dakika haberleri | Bakan Koca, Gürcistanlı mevkidaşı ile görüştü

ANKARA (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Gürcistan Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Zurab Azarashvili ile bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Komşu ülke Gürcistan'ın Sağlık Bakanı Sayın Azarashvili'yi ülkemizde ağırladık. Türk sağlık sistemine ilişkin tecrübelerimizi paylaştık. Başta ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme temini, uluslararası hasta tedavisi konularında yakın iş birliğine devam edeceğiz" dedi.