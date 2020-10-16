Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca Erzurum'da
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca Erzurum'da

16.10.2020 11:24 | Son Güncelleme: 16.10.2020 11:41

Son dakika sağlık haberi: Sağlık Bakanı Koca Erzurum'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemi sürecinde çalışmaları yerinde görmek için illere yönelik gezilerini sürdürüyor.

Sağlık Bakanı Koca Erzurum'da

ERZURUM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemi sürecinde çalışmaları yerinde görmek için illere yönelik gezilerini sürdürüyor. Bakan koca, bugün Erzurum'da pandemi sürecini ve salgınla ilgili mücadeleyi değerlendirecek.

Sabah hava yolu ile Erzurum'a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir karşıladı.

Erzurum Valiliğine geçen Bakan Koca valilik şeref defterini imzaladı. Burada pandemi ile ilgili kentin yöneticileriyle bir araya gelen Bakan Koca'nın toplantı çıkışında basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor. Bakan Koca, daha sonra Şehir hastanesinde incelemelerde bulunacak. Bakan koca'nın akşam saatlerinde ise basın toplantısı yapması bekleniyor.

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca Erzurum'da
Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca Erzurum'da
Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca Erzurum'da
Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca Erzurum'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZGE BOZO

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Bülent Turan Meral Akşener Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Yekta Kopan Sadri Alışık Yasmin Erbil
Spor Ozan Kabak Ozan Tufan Şenol Güneş Metin Oktay Garry Rodrigues
Daha Fazla Ebru Bayar Halil Kalay Sheyenne Shea Robert B. Wilson
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca Erzurum'da - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 11:41:37. #1.15#
title