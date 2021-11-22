Sağlık Bakanı Koca, Dünya Diş Hekimliği Günü'nü kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü'nü kutladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, diş hekimlerinin, eğitimleri, teknoloji kullanımına hakimiyetleri ve hastalara yaklaşımdaki titizlikleriyle hekimlik mesleğinin en güzel örneklerini verdiğini belirtti.

Bakan Koca, "Ağız ve diş sağlığında koruyucu önlemler yaygınlaşıyor. Diş Hekimliği Günü'nü ve bu başarıları hepimiz adına kutluyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri

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