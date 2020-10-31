Son dakika gündem: Bakan Koca: Yakınlarınız için Alo 184'ü arayın

Son dakika gelişmesine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın" açıklamasını yaptı.