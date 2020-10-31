Son dakika gündem: Bakan Koca: Yakınlarınız için Alo 184'ü arayın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: Bakan Koca: Yakınlarınız için Alo 184'ü arayın

31.10.2020 09:21 | Son Güncelleme: 31.10.2020 09:32
Son dakika gündem: Bakan Koca: Yakınlarınız için Alo 184'ü arayın

Son dakika gelişmesine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın" açıklamasını yaptı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın" açıklamasını yaptı.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından İzmir'deki depremin ardından yakınlarından haber alamayanlar için uyarıda bulundu. Bakan Koca, "Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Taşdemir

İlgili Haberler

Bakan Koca: Yaralılar için 184'ü arayın
Bakan Koca: Yaralılar için 184'ü arayın
Son dakika gündem: Bakan Varank: Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yükseldi (2)
Son dakika gündem: Bakan Varank: Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yükseldi (2)
Son dakika haberleri | Bakan Koca'dan Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun telefonu
Son dakika haberleri | Bakan Koca'dan Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun telefonu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Donald Trump Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Enes Batur Hande Demir Birkan Sokullu
Spor Okan Buruk Yücel İldiz Burak Yılmaz Mehmet Özdilek Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Bakan Koca: Yakınlarınız için Alo 184'ü arayın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 09:32:47. #1.15#
title