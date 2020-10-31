Son dakika gündem: Bakan Koca: Yakınlarınız için Alo 184'ü arayın
31.10.2020 09:21 | Son Güncelleme: 31.10.2020 09:32
Son dakika gelişmesine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın" açıklamasını yaptı.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın" açıklamasını yaptı.
Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından İzmir'deki depremin ardından yakınlarından haber alamayanlar için uyarıda bulundu. Bakan Koca, "Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Taşdemir