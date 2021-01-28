Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca'dan vaka sayılarına ilişkin uyarı Açıklaması
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Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca'dan vaka sayılarına ilişkin uyarı Açıklaması

28.01.2021 21:07 | Son Güncelleme: 28.01.2021 21:20
Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca'dan vaka sayılarına ilişkin uyarı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün tespit edilen Kovid-19 vaka sayısının 7 bin 279 olduğuna dikkati çekerek, "Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:"Bugün tespit edilen vaka sayısı 7 bin 279 kişi. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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