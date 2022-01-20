Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca'dan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden hemşire için başsağlığı mesajı Açıklaması - Haberler
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Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca'dan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden hemşire için başsağlığı mesajı Açıklaması

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca'dan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden hemşire için başsağlığı mesajı Açıklaması
AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un Kartal ilçesindeki aile sağlığı merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden hemşireye Allah'tan rahmet, ailesi ve sağlık camiasına başsağlığı diledi.

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un Kartal ilçesindeki aile sağlığı merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden hemşireye Allah'tan rahmet, ailesi ve sağlık camiasına başsağlığı diledi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kartal'da, aile sağlığı merkezimizde görevli hemşire silahlı bir saldırgan tarafından hunharca katledildi. Hemşire arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Katil zanlısı yakalanmıştır. İnsan hayatına, genç bir kadına kıymanın cezasını çekecek." ifadelerini kullandı.

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri

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