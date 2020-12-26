Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca'dan "koronavirüs mutasyonu" açıklaması Açıklaması
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Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca'dan "koronavirüs mutasyonu" açıklaması Açıklaması

26.12.2020 20:39 | Son Güncelleme: 26.12.2020 20:43
Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca'dan

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmamıştır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "virüs mutasyonu" ile ilgili, "Virüste mutasyon ve varyasyon değişikliklerinin izlenmesi için Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımız düzenli olarak ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekleri incelemektedir." değerlendirmesini yaptı.

Koca, şunları kaydetti:

"Bu incelemeler kapsamında belirlenen varyasyon ve mutasyonlar Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılmaktadır. Mutasyon tedbir uygulamaları kapsamında son dönemde İngiltere'den ülkemize gelen ve test sonucu pozitif çıkan kişilerin PCR örnekleri ile ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekler referans laboratuvarımızda tam gen sekanslama yöntemi ile incelenmiştir. Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmamıştır."

Bakan Koca, ayrıca düzenli incelemelerin devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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