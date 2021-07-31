Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca'dan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama: "Konya'nın acısı ortak"

Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin, "Konya'nın acısı ortak, hiçbir amaca alet edilemeyecek kadar büyük. Katillerin yeri hapishane, memleket hepimizin.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin, "Konya'nın acısı ortak, hiçbir amaca alet edilemeyecek kadar büyük. Katillerin yeri hapishane, memleket hepimizin." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, memleketi Konya'da bir eve yapılan silahlı saldırıyla akıl almayacak 7 cinayetin işlendiğini belirterek, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Konya'nın acısı ortak, hiçbir amaca alet edilemeyecek kadar büyük. Katillerin yeri hapishane, memleket hepimizin." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan