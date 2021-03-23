Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca'dan günlük Kovid-19 tablosuna ilişkin açıklama Açıklaması

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Kovid-19 tablosundaki vaka sayısına işaret ederek, dikkatli olunması uyarısı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Kovid-19 tablosundaki vaka sayısına işaret ederek, dikkatli olunması uyarısı yaptı.

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, bugün 26 bin 182 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Bugün ayrıca 138 can kaybı yaşandığını da anımsatan Koca, "Vaka ve kayıp sayıları hayatımızı, sağlımızı, çaba göstererek kazandığımız serbestliği tehdit ediyor. Geri dönüş yolumuz tedbirdir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan