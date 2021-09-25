Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca'dan "Dünya Eczacılık Günü" mesajı Açıklaması
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Eczacılık Günü'nü kutlayarak, "Sağlık hizmetlerinin en önemli üyelerinden olan eczacılarımıza şükranlarımızı sunuyorum.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Eczacılık Günü'nü kutlayarak, "Sağlık hizmetlerinin en önemli üyelerinden olan eczacılarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Bize hep ilaç oldunuz." ifadeleriri kullandı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Nöbetçi eczane aradığınız bir gece oldu mu? Mutlaka olmuştur. Bir eczacının, eczanenin hayatımızdaki yerini en iyi öyle zamanlarda anlarız. Bugün Dünya Eczacılık Günü. Sağlık hizmetlerinin en önemli üyelerinden olan eczacılarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Bize hep ilaç oldunuz."
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri