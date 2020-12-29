Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den gelen aşılara ilişkin açıklama Açıklaması
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Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den gelen aşılara ilişkin açıklama Açıklaması

29.12.2020 20:19 | Son Güncelleme: 29.12.2020 20:22
Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den gelen aşılara ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif aşıların ilk bölümünü getiren uçağın, Türkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif aşıların ilk bölümünü getiren uçağın, Türkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandığını bildirdi.

Koca, Twitter'daki hesabından, Çin'den gelecek aşılara ilişkin paylaşımında, şunları kaydetti:

"İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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