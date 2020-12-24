Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca: "Bugünlerde dünya virüsün mutasyonuyla ilgili tedbirlere yoğunlaşmış durumdadır.
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Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca: "Bugünlerde dünya virüsün mutasyonuyla ilgili tedbirlere yoğunlaşmış durumdadır.

24.12.2020 19:43 | Son Güncelleme: 24.12.2020 19:47
Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca:

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "Bugünlerde dünya virüsün mutasyonuyla ilgili tedbirlere yoğunlaşmış durumdadır.

Sağlık Bakanı Koca: "Bugünlerde dünya virüsün mutasyonuyla ilgili tedbirlere yoğunlaşmış durumdadır. Biz de gerekli tedbirleri vakit geçirmeden uyguladık. İngiltere bir mutasyon olduğunu ve bunun virüsün daha hızlı yayılmasına neden olduğunu ilan etti. Bu mutasyon eylül ayından beri mevcut." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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