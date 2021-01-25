Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca, aşı programının günlük gelişiminin canlı izlenebileceğini bildirdi
25.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:29
Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de aşı programının günlük gelişiminin artık canlı izlenebileceğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de aşı programının günlük gelişiminin artık canlı izlenebileceğini duyurdu.
Koca, Twitter hesabından, bugünden itibaren canlı olarak verilmeye başlanan "Türkiye Günlük Aşı Tablosu"na ilişkin paylaşımda bulundu.
Tüm Türkiye'de aşı programının günlük gelişiminin artık canlı izlenebileceğini vurgulayan Koca, "Program ilerledikçe daha fazla bilgiyi paylaşabileceğiz." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan