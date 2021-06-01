Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca, aşı ile salgının etkisini gündemden çıkaracaklarını belirtti
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Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca, aşı ile salgının etkisini gündemden çıkaracaklarını belirtti

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca, aşı ile salgının etkisini gündemden çıkaracaklarını belirtti
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı ile salgının etkisini gündemden çıkaracaklarını belirterek, "Bu güce güvenin.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı ile salgının etkisini gündemden çıkaracaklarını belirterek, "Bu güce güvenin." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 50 yaş üzeri vatandaşların aşı programının bugün itibarıyla başladığını anımsatarak, "Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

Bakan Koca: 50 yaş üzeri vatandaşların aşı programı bugün itibarıyla başladı
Bakan Koca: 50 yaş üzeri vatandaşların aşı programı bugün itibarıyla başladı
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