Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca: "Artvin'de göçük altında kalan bir kişinin hastaneye nakli yapıldı"
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Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca: "Artvin'de göçük altında kalan bir kişinin hastaneye nakli yapıldı"

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca: 'Artvin'de göçük altında kalan bir kişinin hastaneye nakli yapıldı'
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Artvin Arhavi'de göçük altında kalan ve hastaneye nakli yapılan bir kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Artvin Arhavi'de göçük altında kalan ve hastaneye nakli yapılan bir kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen selin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Artvin Arhavi'de, yoğun yağmur kaynaklı selin yol açtığı afette yedi adet 112 ambulans, 1 UMKE timi görevlendirildi. Göçük altında kalan 1 kişinin hastaneye nakli yapıldı. Durumu iyi. Arhavi Devlet Hastanesi hasta kabulüne tekrar başladı. Geçmiş olsun Artvin, sağlığın için varız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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