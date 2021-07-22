Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca: "Artvin'de göçük altında kalan bir kişinin hastaneye nakli yapıldı"

Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Artvin Arhavi'de göçük altında kalan ve hastaneye nakli yapılan bir kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.