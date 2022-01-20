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Sağlık Bakanı Koca açıkladı, dünyada ilk olacak

Sağlık Bakanı Koca açıkladı, dünyada ilk olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 BioNTech üzerine 1 Turkovac aşısı çalışması başlatılacağını belirterek, "Etik kurul çalışması tamamlandı, izin verildi,Pazartesi başlıyor.

ANKARA (İHA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 BioNTech üzerine 1 Turkovac aşısı çalışması başlatılacağını belirterek, "Etik kurul çalışması tamamlandı, izin verildi,

Pazartesi başlıyor. İlk başta Ankara Şehir Hastanesi olacak ora merkezli başlayacak, mRNA üzeri inaktif çalışması dünyada ilk olacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. 2 BioNTech üzerine 1 Turkovac aşısı çalışması başlatılacağını açıklayan Bakan Koca, uygulama ile ilgili Etik Kurulun çalışmalarını tamamladığını bildirdi. İlk uygulamanın Pazartesi günü Ankara Şehir Hastanesinde gerçekleşeceğini kaydeden Bakan Koca, mRNA üzerine inaktif aşı çalışmasının dünyada ilk olacağını söyledi.

(Hülya Keklik-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Fahrettin Koca, Pazartesi, TURKOVAC, Ankara, Politika, Güncel, Haber

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