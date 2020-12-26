Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, 4 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü Açıklaması
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Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, 4 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü Açıklaması

26.12.2020 00:29 | Son Güncelleme: 26.12.2020 00:32
Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, 4 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü Açıklaması

Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa, Ankara, Hatay ve Adana'nın vali, il sağlık müdürü ve halk sağlığı başkanlarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrini değerlendirdiklerini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa, Ankara, Hatay ve Adana'nın vali, il sağlık müdürü ve halk sağlığı başkanlarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrini değerlendirdiklerini bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarında da hastane yüklerinde de düşüş olması sevindirici. Kısıtlamaların neticelerini alıyoruz." ifadesini kullanarak, Bursa'da yatak doluluk oranının yüzde 52'ye, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 70'e, Ankara'da yatak doluluk oranının yüzde 52'ye, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 65'e düştüğünü kaydetti.

Hatay'da yatak doluluk oranının yüzde 54'e düşmesine rağmen yoğun bakım doluluk oranının halen yüzde 86 seviyesinde bulunduğunu aktaran Koca, Adana'da da yatak doluluk oranının yüzde 62'ye gerilemesine rağmen yoğun bakım doluluğunun yüzde 78 olduğunu açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş

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