Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katıldı - Haberler
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Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katıldı

AA / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesinin ikinci günündeki "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Sağlık Bakanları Toplantısı"na katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla düzenlenen 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesinin ikinci günündeki "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Sağlık Bakanları Toplantısı"na katıldı.

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katıldı

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katıldı

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katıldı

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AA / Melik Fırat Yücel - Son Dakika Haberleri

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