Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katıldı
AA / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesinin ikinci günündeki "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Sağlık Bakanları Toplantısı"na katıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla düzenlenen 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesinin ikinci günündeki "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Sağlık Bakanları Toplantısı"na katıldı.