Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı için başvuruların 15 Mart'ta başlayacağını bildirdi. - Haberler

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Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı için başvuruların 15 Mart'ta başlayacağını bildirdi.

AA - Barış Gündoğan - Güncel
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Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı için başvuruların 15 Mart'ta başlayacağını bildirdi.

Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı için başvuruların 15 Mart'ta başlayacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı için başvuruların 15 Mart'ta başlayacağını bildirdi.

AA / Barış Gündoğan - Güncel

işçi, Politika, Güncel, Haberler

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