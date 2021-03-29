Son dakika haber: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Kovid-19 risk haritasını paylaştı Açıklaması
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Son dakika haber: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Kovid-19 risk haritasını paylaştı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Kovid-19 risk haritasını paylaştı Açıklaması

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde." dedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, illerin son durumunu gösteren Türkiye Kovid-19 risk haritasını paylaştı.

Koca, "Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı, toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık, kolay olanı kaybetmeyelim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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