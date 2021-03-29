Son dakika haber: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Kovid-19 risk haritasını paylaştı Açıklaması

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde.