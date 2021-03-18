Son dakika haber! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son 15 günde maalesef çoğu ilimizde vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadı"
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Son dakika haber! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son 15 günde maalesef çoğu ilimizde vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadı"

18.03.2021 00:39 | Son Güncelleme: 18.03.2021 00:45

Son dakika genel haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son 15 günde maalesef çoğu ilimizde vaka artışı görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son 15 günde maalesef çoğu ilimizde vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadı"

"Virüs, eski virüs değil, mutasyona uğradı' diyerek, asla işi hafife almayın. Mutantı da olsa, korona virüs tehlikeli bir virüstür"

"Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin. Uygulanmak üzere bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak."

ANKARA(İHA)- Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haber! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Son 15 günde maalesef çoğu ilimizde vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadı'
Son dakika haber! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Son 15 günde maalesef çoğu ilimizde vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadı'
Son dakika haber! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Son 15 günde maalesef çoğu ilimizde vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadı'
Son dakika haber! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Son 15 günde maalesef çoğu ilimizde vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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