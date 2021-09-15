Son dakika haber | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Risk haritasında turuncu ilimiz kalmadı"
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Risk haritasında turuncu ilimiz kalmadı" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Risk haritasında turuncu ilimiz kalmadı" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Turuncu ilimiz kalmadı. Türkiye Covid-19 Risk Haritası'nda son turuncu ilimiz Gümüşhane, ilk doz aşı oranını yüzde 65'in üzerine çıkararak sarıya geçti. Şimdi sıra, maviye geçecek başarıyı göstermekte. Gümüşhane'yi kutluyoruz" ifadelerine yer verdi.
(Hidayet Türkyılmaz/İHA)
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