Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'e gidiyor

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanede meydana gelen yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere, Gaziantep'e gidiyor.