Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'e gidiyor
19.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:59
Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanede meydana gelen yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere, Gaziantep'e gidiyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanede meydana gelen yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere, Gaziantep'e gidiyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Fahrettin Koca, Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal