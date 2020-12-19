Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'e gidiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'e gidiyor

19.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:59
Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'e gidiyor

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanede meydana gelen yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere, Gaziantep'e gidiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanede meydana gelen yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere, Gaziantep'e gidiyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Fahrettin Koca, Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Mustafa Varank Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Şevket Çoruh Birkan Sokullu Caner Cindoruk
Spor Fatih Terim Çağdaş Atan Mauricio Lemos Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Karar Şiddet Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'e gidiyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 13:02:20. #1.15#
title