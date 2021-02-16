Son dakika haber: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bilim Kurulumuzun oluşturduğu öncelikli grupların aşılamasında 1. aşamayı tamamlamak üzereyiz."
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Son dakika haber: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bilim Kurulumuzun oluşturduğu öncelikli grupların aşılamasında 1. aşamayı tamamlamak üzereyiz."

16.02.2021 21:57 | Son Güncelleme: 16.02.2021 22:00
Son dakika haber: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bilim Kurulumuzun oluşturduğu öncelikli grupların aşılamasında 1. aşamayı tamamlamak üzereyiz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bilim Kurulumuzun oluşturduğu öncelikli grupların aşılamasında 1. aşamayı tamamlamak üzereyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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