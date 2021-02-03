Son dakika haber | Sağlık Bakan Koca: "İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü ve aşama aşama 2. gruba dahil vatandaşlar aşılanacak"
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Son dakika haber | Sağlık Bakan Koca: "İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü ve aşama aşama 2. gruba dahil vatandaşlar aşılanacak"

03.02.2021 20:53 | Son Güncelleme: 03.02.2021 20:53
Son dakika haber | Sağlık Bakan Koca:

Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakan Koca: "İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü ve aşama aşama 2. gruba dahil vatandaşlar aşılanacak"

Sağlık Bakan Koca: "İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü ve aşama aşama 2. gruba dahil vatandaşlar aşılanacak"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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