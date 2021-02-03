Son dakika haber | Sağlık Bakan Koca: "İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü ve aşama aşama 2. gruba dahil vatandaşlar aşılanacak"
03.02.2021 20:53 | Son Güncelleme: 03.02.2021 20:53
Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakan Koca: "İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü ve aşama aşama 2. gruba dahil vatandaşlar aşılanacak"
Sağlık Bakan Koca: "İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü ve aşama aşama 2. gruba dahil vatandaşlar aşılanacak"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan