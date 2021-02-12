Son dakika haber! Safranbolu'da şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve simit ikramı

Son dakika habere göre Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şehitlerin ruhu için simit ikramında bulundu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şehitlerin ruhu için simit ikramında bulundu.

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca 7 Şubat 2018'de şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar ve 1991'de şehit düşen Bülent Çelik'in şehadetlerinin yıl dönümlerinde, Esentepe Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Namaz çıkışında vatandaşlara Safranbolu Belediyesi ekiplerince simit dağıtıldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, belediye olarak şehitleri hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade ederek, "Bugün edilen dualar ve ikramlarla şehitlerimizi yıl dönümlerinde yad ettik. Safranbolu şehitlerini hiçbir zaman unutmayacak. Ben tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu