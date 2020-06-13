Son dakika haber... Safranbolu'da karantinaya alınan sokakta vatandaşlara gıda yardımı yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Safranbolu'da karantinaya alınan sokakta vatandaşlara gıda yardımı yapıldı

Son dakika güncel haberine göre Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanan sokakta vatandaşlara gıda yardımı yapıldı.

Son dakika haber... Safranbolu'da karantinaya alınan sokakta vatandaşlara gıda yardımı yapıldı
13.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 13.06.2020 18:08

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanan sokakta vatandaşlara gıda yardımı yapıldı.

İlçede girişe ve çıkışa kapatılan İsmetpaşa Mahallesi Beşgöz Sokak'ta vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri gıda paketi dağıttı.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, normalleşme ile oluşacak rehavetin istenmeyen sonuçlara sebep olacağına dikkati çekti.

İsmetpaşa Mahallesi'nde bazı hanelerde pozitif vakaların tespit edildiğini belirten Ürkmezer, Beşgöz Sokak'ta salgının yayılımını önlemek için izole etmeleri gerektiğini söyledi.

Ürkmezer, karantina altındaki her haneye ilk etapta gıda paketi ulaştırdıklarını ifade ederek, "Herhangi bir mağduriyete fırsat vermemek için Vefa Sosyal Destek ekiplerimiz karantina altındaki vatandaşlarımızla sürekli iletişim halinde olacaklardır. Tüm vatandaşlarımızdan istirhamımız, maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri ayrıca zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarıdır." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar Haber
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı Haber
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Haber
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu Haber
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Yurt genelinde başlayan antikor testlerinde 20 Haziran'da çıkan sonuç, salgınla mücadelede belirleyici olacak
Yurt genelinde başlayan antikor testlerinde 20 Haziran'da çıkan sonuç, salgınla mücadelede belirleyici olacak
Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit...
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
İstanbul Valiliği, yüzme alanları ve plajlarda alınması gereken önlemlerle ilgili genelge yayımladı
İstanbul Valiliği, yüzme alanları ve plajlarda alınması gereken önlemlerle ilgili genelge yayımladı
Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu
Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu
İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu
İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu
Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!
Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi
Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi
Zincir marketlerde kılçığı ayıklanmış pişirmeye hazır balık satılacak
Zincir marketlerde kılçığı ayıklanmış pişirmeye hazır balık satılacak
Gaziantep'te iki kardeşin av tüfeğiyle oyunu kanla bitti
Gaziantep'te iki kardeşin av tüfeğiyle oyunu kanla bitti
Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'yi kana bulamak isteyen terörist sınırda yakalandı
Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'yi kana bulamak isteyen terörist sınırda yakalandı
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım
Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu
Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular
Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Mustafa Ceceli Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Karar Göztepe Trabzonspor
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Safranbolu'da karantinaya alınan sokakta vatandaşlara gıda yardımı yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 18:08:07. #1.14#
title