Son dakika haber... Safranbolu'da karantinaya alınan sokakta vatandaşlara gıda yardımı yapıldı Son dakika güncel haberine göre Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanan sokakta vatandaşlara gıda yardımı yapıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanan sokakta vatandaşlara gıda yardımı yapıldı.

İlçede girişe ve çıkışa kapatılan İsmetpaşa Mahallesi Beşgöz Sokak'ta vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri gıda paketi dağıttı.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, normalleşme ile oluşacak rehavetin istenmeyen sonuçlara sebep olacağına dikkati çekti.

İsmetpaşa Mahallesi'nde bazı hanelerde pozitif vakaların tespit edildiğini belirten Ürkmezer, Beşgöz Sokak'ta salgının yayılımını önlemek için izole etmeleri gerektiğini söyledi.

Ürkmezer, karantina altındaki her haneye ilk etapta gıda paketi ulaştırdıklarını ifade ederek, "Herhangi bir mağduriyete fırsat vermemek için Vefa Sosyal Destek ekiplerimiz karantina altındaki vatandaşlarımızla sürekli iletişim halinde olacaklardır. Tüm vatandaşlarımızdan istirhamımız, maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri ayrıca zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarıdır." dedi.

Kaynak: AA