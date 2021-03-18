Son dakika haber! Safranbolu'da Çanakkale şehitleri dualarla anıldı
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Son dakika haber! Safranbolu'da Çanakkale şehitleri dualarla anıldı

18.03.2021 19:06 | Son Güncelleme: 18.03.2021 19:11
Son dakika haber! Safranbolu'da Çanakkale şehitleri dualarla anıldı

Son dakika haberleri: Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü programı kapsamında Şehitlik Anıtı'nda tören düzenlendi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü programı kapsamında Şehitlik Anıtı'nda tören düzenlendi.

Şehitlikte başlayan programda ilk olarak anıta Kaymakam Mehmet Türköz ve Belediye Başkanı Elif Köse tarafından çelenk bırakıldı. Çelenk sunumunun ardından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıl dönümü sebebi ile saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, "Çanakkale zaferimiz kanla yazılmış bir destandır. Milletimizin geleceği için, kendi geleceğinden vazgeçmiş, kaderine boyun eğmemiş, Mehmetçiğin sessiz çığlıdır. Vatan sevgisini kendinden, anne, babasından, sevdiğinden üstün tutmuş yüz binlerin zaferidir Çanakkale. Kendini yenilmez sanan, Mehmetçiğe binlerce bomba, mermi yağdıran devletlerin boğazın derin sularına, Gelibolu'nun uçsuz bucaksız siperlerine gömüldüğü, Türk Askeri'nin gücünü, imanını iliklerine kadar hissettirdiği, milletin bir bütün olarak dünyaya meydan okuduğu muharebedir Çanakkale. Övgülerin en güzeline layık olan Çanakkale Şehitleri asla unutulmayacak, Türk milletinin kalbinde ebediyen yaşayacaklardır. Başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

Konuşmanın ardından yapılan dua ile birlikte tören sona erdi.

Törene Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı Komutanı Albay Hasan Başkök, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emrah Aydın, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, gaziler ve şehit aileleri katıldı. - KARABÜK

Son dakika haber! Safranbolu'da Çanakkale şehitleri dualarla anıldı
Son dakika haber! Safranbolu'da Çanakkale şehitleri dualarla anıldı
Son dakika haber! Safranbolu'da Çanakkale şehitleri dualarla anıldı
Son dakika haber! Safranbolu'da Çanakkale şehitleri dualarla anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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