Son dakika haber! Şafak operasyonu ile yakalanan PKK üyesi adliyeye sevk edildi - Haberler
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Son dakika haber! Şafak operasyonu ile yakalanan PKK üyesi adliyeye sevk edildi

Son dakika haber! Şafak operasyonu ile yakalanan PKK üyesi adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Kocaeli'de PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan yabancı uyruklu kadın, adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan yabancı uyruklu kadın, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, İzmit ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu Ç.E.H.'nin PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi. Şüpheli, jandarma ekiplerinin şafak operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüpheli, tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

Son dakika haber! Şafak operasyonu ile yakalanan PKK üyesi adliyeye sevk edildi

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