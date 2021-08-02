Son dakika haber! Sadakataşı'ndan Van'da sel afetinden etkilenen ailelere yardım
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Son dakika haber! Sadakataşı'ndan Van'da sel afetinden etkilenen ailelere yardım

Son dakika haber! Sadakataşı'ndan Van'da sel afetinden etkilenen ailelere yardım
Anadolu Ajansı / Semra Orkan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Sadakataşı Derneği acil yardım ekipleri, Van'ın Başkale, Özalp ve Çaldıran ilçelerinde yaşanan sel felaketinden etkilenen ailelere gıda, hijyen ürünleri ve battaniye dağıtımı yaptı.

Sadakataşı Derneği acil yardım ekipleri, Van'ın Başkale, Özalp ve Çaldıran ilçelerinde yaşanan sel felaketinden etkilenen ailelere gıda, hijyen ürünleri ve battaniye dağıtımı yaptı.

Başkale, Özalp ve Çaldıran ilçelerine bağlı 21 mahallede etkili olan yağışlar sonrası 32 ev kullanılamaz hale gelirken, 900 hayvan telef oldu.

Bölgeye ulaşan Sadakataşı Derneği acil yardım ekipleri, ilk olarak selde evleri zarar gören 150 aileye gıda kolisi, hijyen ürünleri ve battaniye dağıtımı yaptı.

Bölgedeki Sadakataşı ekipleri su, battaniye, hijyen kolisi ve gıda kumanyasını acil ihtiyaç malzemesi olarak belirledi.

Dernek Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada, Van'da yaşanan sel felaketi sonrasında, yardım ulaştırmak için Siirt Temsilciliğine bağlı ekiplerin bölgeye intikal ettiğini belirterek, "Bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda gıda, hijyen ürünleri ve battaniye dağıtımı gerçekleştirdik. Bölgeye acil yardım ulaştırarak zor durumda olan vatandaşlarımıza destek olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Van'da yaşanan sel felaketi sonrası Sadakataşı'nın başlatmış olduğu acil yardımlara destek olmak için "www.sadakatasi.org.tr" adresinden banka hesap numaralarına ulaşabilir, "TÜRKİYE" yazıp 2989'a SMS göndererek, 10 lira destek olunabilir. Derneğin "0216 614 04 61" numaralı telefonunu aranarak detaylı bilgi alınabilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semra Orkan

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