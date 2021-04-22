SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI'NIN İNŞAAT SAHASINDA HAFRİYAT KAMYONU KAZA YAPTI; 1 YARALI

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki inşaat alanında önündeki kamyona çapan kamyonun sürücüsü Cengiz Temel, sıkıştığı aracından vinç yardımıyla kurtarıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki inşaat alanında önündeki kamyona çapan kamyonun sürücüsü Cengiz Temel, sıkıştığı aracından vinç yardımıyla kurtarıldı. Bir saat süren kurtarma çalışmasının ardından hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Mescit Mahallesi Halk Caddesi'nde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın inşaat alanında hafriyat dökmek için bekleyen Cengiz Temel kontrolündeki kamyon, henüz bilinmeyen nedenle önündeki hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada sürücü Temel, aracında sıkıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, Cengiz Temel'i kurtarmak için çalışma başlattı. Temel, vinç yardımıyla 1 saat süren kurtarma çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkartılarak, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayak kemiklerinde kırıklar oluştuğu öğrenilen Cengiz Temel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cengiz Temel'i kurtarma çalışmalarına yardım eden iş arkadaşlarından Hüseyin Pınarcı,"Biz burada sıra bekliyorduk. Arkadaşımıza üzüldük. Durumu gayet iyi " dedi. Temel'in aracıyla çarptığı kamyonun sürücüsü Arif Polat da "Park halindeki arabaya vuruyor. Ben duruyorum o duramıyor" diye konuştu. Polis kaza ilgili inceleme başlattı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı