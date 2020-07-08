Son dakika haber... Saadet Partisi İzmir İl Başkanlığından Doğu Türkistan açıklaması Son dakika gelişmesine göre Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, Doğu Türkistan sorununun hem Türk hem İslam dünyası için kanayan yara olduğunu kaydetti.

Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, Doğu Türkistan sorununun hem Türk hem İslam dünyası için kanayan yara olduğunu kaydetti.

Erduran, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Doğu Türkistan'da işgal ve işkence altında yaşam mücadelesi veren insanların kendilerine uzanacak bir el beklediğini belirtti.

Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskının korkunç boyutlara ulaştığını vurgulayan Erduran, konunun dünya gündeminde tutulmasını istedi.

"Biz Saadet Partisi olarak Doğu Türkistanlı kardeşlerimize yapılanları son buluncaya kadar dile getireceğiz ve lanetleyeceğiz." ifadelerini kullanan Erduran, şöyle devam etti:

"Bu zulmü gündemde tutun. Çin'e yaptığı zulümlerden geri adım attırma noktasında gerekli girişimlerde bulunun. Çin ile olan ilişkileri devam ettirme uğruna sessiz kalmayın, zayıf ve etkisiz açıklamalarla yetinmeyin."

Erduran, Yemen'de de insanlık dramı yaşandığına dikkati çekerek, diplomatik çözümler konusunda Türkiye'nin öncülük etmesi gerektiğini ifade etti.

Doğu Türkistan, Yemen, Filistin, Suriye, Myanmar gibi ağır sınavlardan geçen masum halkların

yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Erduran, "Buralarda yaşanan zulme, açlığa, işkenceye duyarsız kalamayız. Buralarda feryat eden çocukların haykırışlarına kulaklarımızı tıkayıp 'Elimizden ne gelir ki?' diyemeyiz. Koşullara rağmen zulmü ortadan kaldırmak ve adaleti sağlamak her Müslümanın görevidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA