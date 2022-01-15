Son dakika haber... Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kovid-19 tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi - Haberler
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Son dakika haber... Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kovid-19 tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi

Son dakika haber... Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kovid-19 tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi
AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Politika

Son dakika haberleri... Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kovid-19 tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kovid-19 tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

Partiden yapılan açıklamada, Karamollaoğlu'nun taburcu edildiği, istirahat sürecinin evde devam edeceği belirtildi.

4 Ocak'ta Kovid-19 testi pozitif çıkan Karamollaoğlu, tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırılmıştı.

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AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri
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Son dakika haberleri... Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kovid-19 tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

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